Varmt vann gir fiskestopp

Sist oppdatert 30/07/2018 kl 15:35

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har besluttet å stenge fisket i Stjørdalselva fra utløpet av Forra. Nå er det for varmt vann i elva til at det bør fiskes.

Lite nedbør og høye temperaturer gjør sitt til at levevilkårene for laksen i elvene byr på utfordringer. Det er like mange meninger ute langs elva som det er laks, men når vanntemperaturen ligger på rundt 20 grader, noen steder høyere og vannføringen er lav, beslutter styret i elveeierlaget å stenge deler av elva med sideelver for fiske.

– Vi har besluttet å gjøre dette på bakgrunn av situasjonen i elvene. Det er varmt hos laksen, sier leder Gunnar Daniel Fordal. Det er elveeierlaget som bestemmer å stenge, og fiskere må forholde seg til avgjørelsen. Også Forra og Sona rammes nå av stengt fiske.

– Akkurat nå oppfordrer vi de som har fiskekort å avstå fra, eller fiske minst mulig i de fortsatt åpne områdene. De som praktiserer fangst og slipp, bør gjøre dette med stor varsomhet. De som har tatt opp tre lakser over 65 cm, bør heller ikke fiske inntil vanntemperaturen synker og vannføringen øker. Vi håper på nedbør og lavere temperaturer. Nå måtte vi ta denne litt drastiske beslutningen nedstrøms og inkludert Forra med Sona, sier Gunnar Daniel Fordal fra elveeierlaget.