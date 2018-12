Vegard debuterte som baker

Han er fortsatt en ung skoleelev, men skal etter hvert begynne å lukte på yrkeslivet. Vegard Møller Haukland (14) synes at praktisk yrkesorientering hos Eidum Gårdsbakeri er en flott erfaring.

Det er mange arbeidsoppgaver i et bakeri, og litt spesielt er det derfor å jobbe på et bakeri for aller første gang. Elev ved Stokkan ungdomsskole, Vegard Møller Haukland, gjennomførte nylig sin arbeidsuke på bakeriet hos Solvår Lillemo Reinsberg i Sorta. Kjernebrød og hverdagshelten er to av mange sorter brød som bakes på gårdsbakeriet.

– Veldig lærerikt

– Det er veldig lærerikt og det er mange oppgaver som skal utføres i løpet av en dag i bakeriet, forteller Vegard. Han har fått prøve seg på oppbygging av surdeig og bakt brød og muffins, og han sto gjerne i «skrubben» i løpet av en arbeidsdag.

Skoleverket er med Pryo-uka opptatt av tidlig innpass i yrkeslivet. Bakerne ved Eidum Gårdsbakeri bistår gjerne når elever er utplassert. Marcus Steinigk og Oddbjørn Dahle utgjør sammen med Solvår Lillemo Reinsberg staben av bakere på Eidum. Før jul var det selvsagt en spesielt hektisk periode med blant annet baking av sirupskaker.

Nybakte blåbærmuffins tas ut av ovnen og former fylles med ny deig. Varme kringler settes på brett. Marcus Steinigk er ekspert på bakekunsten i bred forstand. Med ulike smaker fra bakeriet har Marcus introdusert den tyske nøttekaken fra gårdsbakeriet på Øvre Eidum. Det plinger i døra på bakeriet; en ny kunde skal ha ferske brød.

– Må innom Eidum og kjøpe brød

– Jeg bor på Røros, men når jeg besøker Stjørdal, må jeg innom Eidum og kjøpe brød, sier kunde Ole-Jakob Kvalshaug. Ekstrahjelp i bakeriet Zsuzanna Evensen-Földi assisterer, slik at Kvalshaug får levert posene med brød over disk. Nybakte brød tas ut av ovnen, og kunder som på tirsdager og fredager er innom bakeriet, får rykende ferske brød. Solvår Lillemo Reinsberg holder stengt i mellomjula, men på nyåret dufter det av nybakt igjen.