Hus må vike for veg-flytting

Sist oppdatert 03/07/2018 kl 08:50

Stokkanvegen skal forlenges rett fram til et nytt kryss på E14. Nå ønsker Coop, som eier bygningene som må fjernes, en avklaring fra Stjørdal kommune.

I alle de mest aktuelle forslagene til ny sentrumsplan for Stjørdal foreslås det å flytte krysset på E14, slik at Stokkanvegen kan fortsette rett fram. Dette betyr at vegen må forlenges gjennom det som i dag er forretninger og kontor i Trondos sine bygg i Kjøpmannsgata 38 og 40.

– Hvem skal betale hva og når tenker Stjørdal kommune at en flytting av kryss skal gjennomføres? Coop Midt-Norge sitt utgangspunkt er at den nye rundkjøringen er kommunens interesse da Coop Midt-Norge lever godt med dagens kryssløsning og ønsker derfor klarhet rundt kostnader og ansvar ved etablering av den nye rundkjøringen og veier, samt hvilken løsning kommunen har i forhold til eksisterende bygningsmasse med hensyn til økonomi. Det skriver eiendomsdirektør i Coop Midt-Norge, Therese Bjørstad Karlsen, i et brev til rådmann Anne Kathrine Slungård.

Coop Midt-Norge ønsker å møte ledelsen i Stjørdal kommune for å avklare sentrale punkter rundt dette aktuelle alternativet.

Eiendomsdirektøren skriver i sitt brev at de i utgangspunktet har stilt seg positiv til flytting av krysset, og gjør det også fortsatt, såfremt de sentrale punktene løses.

– I tillegg er det selvsagt viktig å få avklart en flytting av kryss spesielt knyttet til forhold som økonomi og tid, skriver Bjørstad Karlsen.

Eiendommen som vil bli berørt, Kjøpmannsgata 38 og 40, er inntektsgivende eiendommer for Coop Midt-Norge i dag, og inneholder forretninger som Duetten, Brits Undertøysalong, BS Pub og Kultur, Europris og flere til.