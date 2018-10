Det er funnet et stort antall døde lakser i nedre del av elva Homla i Malvik kommune i Trøndelag. Nå jobbes det med å finne ut hva som kan ha skjedd.

-Det er veldig beklagelig at fisk har dødd i Homla. Vi jobber nå sammen med oppdragsgiver, Fylkesmannen i Trøndelag, for å få oversikt over om fiskedøden har sammenheng med rotenonbehandlingen av fire tjern, sier Roar Sandodden, forsker ved Veterinærinstituttet.

I tillegg til undersøkelser gjøres det skadebegrensende tiltak for å sikre fiskebestandene i elva.

Veterinærinstituttet gjennomførte for to uker siden rotenonbehandling av fire tjern for å fjerne gjedde i nedbørfeltet. Det undersøkes om hendelsen kan ha sammenheng med dette.

– Hendelsen er svært uheldig da det er gjennomført et mangeårig arbeid for å bygge opp igjen bestandene av laks og ørret i Homla, skriver Fylkesmannen i Trøndelag i en pressemelding. De vil nå sette inn tiltak i et forsøk på å begrense fiskedøden.

Adressa.no skriver at det er funnet 69 døde laks i nedre deler av Homla, og Nortes Miljøvernforbund skal ha anmeldt forholdet for å undersøke om dette kan dreie seg om miljøkriminalitet.