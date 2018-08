Velgas oase

– 25. september er det to år siden jeg åpnet Daba Art Café og Øko i Søndre gate 4 i de tidligere lokalene til Sakshaug Sport, forteller Velga Bakkemyr.

Hun ønsker å skape en avslappet atmosfære med bypreg.

– Vi serverer god mat og kunstopplevelser i en stemning av god tid. Våre dager kan være preget av mangel på tid. Da ønsker jeg å gi et tilbud som motvirker det, sier Velga Bakkemyr.

– Når folk tar seg tid til å innta et måltid hos oss, tar de seg også god tid til hverandre. Det er positivt at folk finner rom for å bruke denne verdifulle tiden, sier Velga, som setter pris på å presentere noe «annet» med særpreg på Stjørdal.

– Jeg er opptatt av selv å lage all mat fra bunnen. Vi baker alt selv. Det er morsomt å presentere egne løsninger. En salat kan være så mye mer enn «salatblad» for å si det litt enkelt. Jeg tilfører egne smaker og lager en rett som jeg håper publikum setter pris på. Da er det svært hyggelig å få positive tilbakemeldinger, sier Velga, som forteller at kafeen legger vekt på å servere kortreist mat med et godt økologisk innhold.

– Vi serverer lunsj, sen lunsj og treretters middag etter bestilling. Det er en praktisk ordning. Maten jeg serverer bærer preg av atmosfæren på Daba og jeg ønsker at rettene skal se ut som kunstverk. Retten skal nytes på smak og innhold, men det skal også være en nytelse å se på retten når du får den servert, sier Velga.

Hun synes det er spennende når nye studenter kommer til byen på jakt etter gode spisesteder.

– Da er det hyggelig å merke økt besøk fra unge folk som setter pris på våre retter. Alle nye studenter og andre er hjertelig velkomne til et besøk hos Daba, sier Velga, som også serverer selskaper og leverer catering.

– Det er en viktig del av markedet der vi alltid gjør vårt beste for å skape tilfredse kunder. For nettopp det er vår beste markedsføring. I tillegg legger vi inn foredrag og musikalske innslag i vår virksomhet, sier Velga Bakkemyr som ser fram til en aktiv høst.