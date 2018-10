Velkjent megler på flyttefot

Eiendomsmegler Jan Morten Svendsen følger sin tidligere kollega Lars Audun Valstad og starter i Aktiv Eiendomsmegling.

For kort tid siden ble det kjent at Lars Audun Valstad tar over som daglig leder i Aktiv Eiendomsmegling. Nå er det klart at Valstad har gjort en viktig signering i og med at Jan Morten Svendsen blir med sin tidligere kollega til en ny arbeidsgiver.

– Nye utfordringer. Det var det som gjorde at dette fristet akkurat nå, sier 52-årige Jan Morten Svendsen.

Fra hotell til eiendom

Han har et fagbrev som kokk, har vært restaurantsjef ved daværende Rica Hell Hotel, men har siden 1999 jobbet med å selge boliger.

– Den gangen fikk jeg en henvendelse fra Notar. Siden har jeg vært innom Eiendomsmegler1 og Nylander, mens jeg fra 2007 har vært i Heimdal Eiendomsmegling, sier Svendsen.

Nå ser han fram til nye utfordringer og ikke minst det å ha en lokal bank både i ryggen og i samme lokaler.

– Det er veldig spennende å være en del av Hegra Sparebank-fellesskapet. Det er en bank som vokser og som ønsker å bli stor. Jeg har troen på banken, som er en lokal bedrift som gagner hele Stjørdal og omegn, sier Jan Morten Svendsen.

Velkjent og godt kjent

Med 19 år i bransjen har Svendsen med seg noe av det aller viktigste i bagasjen til Aktiv Eiendomsmegling.

– Jeg har stort nettverk, og har bra kunnskap om det lokale markedet, sier Svendsen om i løpet av sine 19 år har solgt langt over 1000 boliger i Stjørdals-området.

– 19 år som megler og fortsatt sulten?

– Absolutt. Noe annet nytter ikke i denne bransjen og jeg stortrives. Det å møte mennesker og bidra til å få gjennomført de viktigste omsetningene for dem trigger meg veldig, sier Jan Morten Svendsen.

Når han nå inntar nabopulten til Lars Audun Valstad betyr det at mange tiår med meglererfaring har flyttet inn hos Aktiv Eiendomsmegling i løpet av de siste ukene.

– Totalt har vi omtrent 40 år på baken. Det er kanskje ikke så imponerende i enkelte andre bransjer, men det er ikke så vanlig i meglerbransjen. Og bare så det er sagt; jeg har tenkt å holde på i mange år til, sier Jan Morten Svendsen.