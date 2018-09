– Velkommen til Allsang på Kimen

– Velkommen til høstens Allsang på Kimen, sier Astrid Vikaune, som er rådgiver i kulturetaten i Stjørdal kommune.

Det blir oppstart når klokken slår 12.00 mandag 17. september i Vektersalen.

– «Vi møtes i sangen» er et av de gode budskapene til den en time lange Allsang. Her kan alle bidra, og enhver får synge med sin stemme. Sammen skal det skapes sang og musikk der målet er å oppleve gyldne øyeblikk med gode opplevelser, sier Astrid Vikaune fra arrangørene. Hun forteller at disse månedlige allsang-timene på mandager er populære hos mange deltakere.

– I høst er noen av elevene fra Ole Vig videregående skole med i ordningen «Livsglede for eldre». De følger beboere fra institusjoner til og fra Kimen, hjelper de som trenger det og ikke minst, de har øvd på sanger og blir med på allsangen i Kimen. Dette flotte tiltaket fra skolen gir mange flere mulighet for å delta aktivt i Allsang på Kimen, sier Vikaune.

– Blir det fremført musikk fra lokale musikere i Vektersalen?

– Truls Barnung spiller opp sitt trekkspill når publikum kommer. Det kan også bli tid til kjøp av kaffe i Kafe Kulissen mens du treffer sangglade mennesker, og synger med. Det er Gunnar Gustad, Truls Barnung og jeg selv som spiller og leder det hele. Arrangør er Stjørdal Musikkråd og Etat Kultur, sier Astrid Vikaune. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

Datoene for Allsang er mandag 17. september, 15. oktober, 19. november og 17. desember. Arrangementene finnes på www.kimenkulturhus.no