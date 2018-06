– Velkommen til Kreativ Sommer

Male- og kunstkurs for barn i alderen 9-12 år arrangeres hos Kreativ Sommer i ukene 28 og 32.

De erfarne kunstnerne Ann Elisabeth Eli og Bjørg Hildur Juel Ebbesen Skal være veiledere på kursene. De to er medlemmer i Kunstringen Stiora og har lang erfaring både med kunst og barn.

– Kreativitet og sosialt samvær er stikkord for kursene. Her kan man utfolde sin kreativitet og bli kjent med nye venner, smiler de to damene, og gjør oppmerksom på at det haster litt med å melde seg på kursene.

Hele uken fra mandag til fredag i ukene 28 og 32 blir det kurs fra 10.00 til 14.00. Kursene inkluderer også en fotodag ute i friluft ved bruk av kamera på mobiltelefon. Materialer dekkes av kursavgiften og deltakerne tar selv med matpakke og drikke.

Påmelding skjer hos Ann Elisabeth på telefon: 926 37 307, eller hos Bjørg Hildur på telefon: 406 21 579.