Veltet med ATV i fylla og drakk konjakk etterpå

Sist oppdatert 26/10/2018 kl 11:15

En Frosta-mann ble tatt for promillekjøring med ATV, og blodprøven tatt av ham to og en halv time etter kjøringen viste en promille på hele 1,99. I tingretten hevdet mannen at han hadde drukket fem øl i løpet av fire-fem timer før kjøringen fant sted, og at han deretter drakk en del konjakk etter at han kjørte.

– Blodprøven av siktede er ifølge hans forklaring påvirket av alkoholinntaket som fant sted etter kjøringen, og viser derfor en klart høyere promille enn han hadde da han kjørte ATVen. Det foreligger ikke beviser i saken som strider mot siktedes forklaring på dette punktet. Retten finner at det foreligger rimelig tvil om siktede hadde så høy promille under kjøringen som blodprøven viser. Denne tvilen må komme siktede til gode, og retten legger hans forklaring om hendelsesforløpet til grunn, skriver Inntrøndelag tingrett i dommen.

Ut fra dette fant retten å ilegge mannen straff ut fra at han hadde en promille på mellom 0,5 og 1,0 da kjøringen fant sted. I skjerpende retning taler det at mannen hadde en passasjer på ATVen og at kjøretøyet veltet under kjøringen.

Mannen ble dømt til betinget fengsel i 18 dager og en bot på 30.000 kroner. I tillegg ble han fradømt retten til å kjøre motorvogn i ett år.