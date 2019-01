Vennatrø kjøper tomt til nytt forretningsbygg

Det var en meget godt fornøyd ordfører Ivar Vigdenes som torsdag formiddag kunne overrekke blomster til Alf Joachim Vennatrø i Vennatrø Eiendom for salget av «hjørnetomta» midt i Stjørdal sentrum.

Ordføreren er spesielt glad for å kunne selge denne tomta til lokale aktører og som han sier «to handlingsorienterte karer». Salgsprisen er 17,25 millioner kroner. Det er like oppunder prisantydningen på 17,5 millioner. To budgivere kjempet om tomta. Torsdag 10. januar var det klart at Vennatrø Eiendom hadde vunnet.

– Dette er ei flott tomt der vi skal reise et forretningsbygg på minimum fem og maksimum seks etasjer. Her vil det bli næring og flotte leiligheter. Vi ser ikke for oss ordinær handel i dette bygget, men restauranter kan være aktuelt, sier en stolt Alf Joachim Vennatrø.

Jan Vennatrø minnes mange samtaler med tidligere ordfører Johan Arnt Elverum. Da var de opptatt av at Stjørdal sentrum ikke måtte være en evig byggeplass.

– Men dette kjøpet sikrer vi utviklingen av det helt sentrale området av Stjørdal sentrum som i enda større grad blir sentrert omkring Kimen og nærliggende områder.

– Når starter byggevirksomheten?

– Vi er allerede i gang med planleggingen og må først finne noen som kan bygge for oss. Dagens byggevirksomhet krever en stor grad av planlegging. Dette året går nok med, men vi håper å være i gang en gang i 2020, sier Alf Joachim Vennatrø.

Nybygget betyr også en utvidelse av parkeringskapasiteten under bakken.

– I dag er det totalt om lag 850 parkeringsplasser hos oss og under Kimen. Med nybygget vil det tallet overstige 1000 parkeringsplasser, sier Jan Vennatrø.

– Og det viser at sentrum i Stjørdal blir brukt, presiserer Alf Joachim Vennatrø.

Og ordføreren stemmer i: – Det er ingen andre byer av vår størrelse som har så stor parkeringskapasitet under bakken; noe som er helt avgjørende for utviklingen i Stjørdal sentrum.