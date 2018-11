Venter i lengsel på kuldegradene

Sist oppdatert 23/11/2018 kl 19:03

Både Grova i Meråker og Selbuskogen Skisenter er i ferd med å forlate startblokkene for å produsere snø.

– Vi startet snøproduksjonen torsdag kveld, men måtte gi opp fredag morgen da temperaturen var for høy, sier Frode Estil i Meråker som har brukt mye av tida i det siste for å forberede den etterlengtede snøproduksjonen:

– Nå får vi bare vente på litt lavere temperaturer. Da er vi klare til å sette i gang. Det er mobilisert folk til å gjøre tjeneste på vakt hele døgnet for å gjennomføre produksjonen. Men det krever flere kuldegrader, sier Estil.

– Vi startet snøproduksjonen på Selbuskogen skisenter torsdag kveld med store forhåpninger, men måtte gi tapt for varmegradene. Det var umulig å produsere skikkelig snø. Nå får vi håpe kuldegradene snart kommer tilbake i rikelig monn slik at vi kan gjøre klar de flotte løypene våre, sier styreformann Kjell Fosse på Selbuskogen Skisenter som vet at det ikke er lenge før idrettslagene står klare til å arrangere skirenn.