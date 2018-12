Ventet nesten tre år på dommen

En malvikmann ble tatt med narkotiske tabletter da han kom til Værnes fra Spania en februar-lørdag i 2016. Nesten tre år senere har mannen i 40-årene fått sin dom, og den lange liggetiden fikk konsekvenser for straffeutmålingen. Malvikingen ble tatt med 168,5 tabletter av merket Trankimazin, 28 tabletter Imovane og 57 tabletter MST Continus i bagasjen da han kom til Værnes. Virkestoffene i alle disse tablettene er oppført på narkotikalisten.

Mannen har forklart å ha fått utskrevet disse tablettene fra en spansk lege fordi han hadde gått tom for medisin på reisen. Tablettene var skrevet ut som erstatning for Sobril, som ikke var tilgjengelig i Spania.

Den lange saksbehandlingstiden spilte inn da tingretten skulle fastslå straffen til mannen. I dommen står det at retten finner at riktig utgangspunkt for straffen er fengsel i 80-90 dager.

– Det skal gjøres en reduksjon i straffen som følge av at den har blitt gammel og hatt lang liggetid. Aktor har opplyst at saken har hatt en liggetid hos politiet på totalt 11 måneder som ikke kan bebreides tiltalte. Det har i tillegg gått over 2 år og 9 måneder fra saken ble anmeldt fram til hovedforhandling for tingretten, og forholdet har dermed blitt svært gammelt. Dette inngår i en totalvurdering av den for lange saksbehandlingstiden, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.

Etter en samlet vurdering endte det opp med at malvikmannen ble dømt til 45 dagers betinget fengsel og at han må betale 2.000 kroner i saksomkostninger.