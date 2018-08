Veteran-skryt til Stjørdal

Han deltok på sitt første landsskytterstevne i Kongsvinger i 1965. Nå skryter veteranen Åge Sætre fra Løiten stort av stevnet i Stjørdal.

– Det har vært veldig bra. Det eneste er at det var litt teknisk trøbbel på søndag, men det er ikke alt det er mulig å ha kontroll på. Åge Sætre fra Løiten Skytterlag studerer de oppslåtte resultatene på samlingsplassen på Frigården sammen med fru Maj Birgit. Den tavlen forteller at Stjørdals-oppholdet blir noe lengre enn de hadde forutsett for mannen har skutt seg til finale i klasse V65 både på bane og felt.

Ferietur med skyting

Landsskytterstevnet er årets ferietur for ekteparet som er bosatt på Løten mellom Hamar og Elverum. Underveis til Stjørdal ble det kulturell stopp for å se «Elden» på Røros, og de har også tilbrakt noen døgn i Trondheim. De siste døgnene har de sovet på Vikhammer før turen går videre nordover til fruens hjemsted, Verdal.

– Det har vært et flott stevne så langt. Bra anlegg og folk er veldig fornøyde. Parkering og transport er også bra. Det er et veldig «compact games» for å bruke det uttrykket, sier Åge Sætre og smiler.

Sikter mot hjemmebanen

Siden debuten i 1965 har han vært med på anslagsvis 30 landsskytterstevner. Årets er det første på noen år nå, men siktet er rettet inn mot Elverum om to år.

– Elverum er et bra sted for Landsskytterstevnet for vår del av naturlige årsaker, sier Sætre, som kanskje fyller opp premiehyllen ytterligere før uka i Stjørdal er over.

– Jeg har ikke særlig til meritter å snakke om fra tidligere. Det eneste er at jeg ble nummer to i juniorklassen under Landsskytterstevnet i Bodø i 1966, sier skytteren.

– Han har vært best på luft- og miniatyrskyting, kompletterer fru Maj Birgit Sætre som nøyer seg med å være heiagjeng og tilskuer.