Veteraner hjelper veteraner

Sist oppdatert 26/07/2018 kl 21:30

Veteraner med særskilt behov får seniorhjelp på feltrunden.

– Vi har laget skjorter med tekst bakpå. «Veteran hjelper veteran!», sier leder i Stjørdal Seniorforum, Ole Myrbekk. Det er ekstraordinær service, det.

Totalt har over 550 frivillige fått t-skjorter, inkludert de seks skytterveteranene Asbjørn Brenne, Svein Tore Hognes, Einar M. Hårstad, Per Olav Kvål, Ole Myrbekk, Paul Troseth. Tilbudet om veteranassistanse gjelder skyttere i klassene V65 og V73 som ikke har med egne følgere, men som trenger noe hjelp til å få gjennomført feltskytingen på en tilfredsstillende måte. Alle samlagsledere skal ha kartlagt behovet i sitt samlag og sendt det samlet inn.

– Ja, vi vil hjelpe til å bære utstyr og få deltakerne ut i løypa, noe som har vært savnet tidligere. Det er mange som begynner å bli dårlige til beins og trenger hjelp til å bære våpen eller ryggsekk. Bare skytterjakkene er jo tunge i seg selv, sier Ole Myrbekk.

Dette er første gang veteranassistanse prøves ut under stevnet, en idé fra arrangøren.

– Tidligere landsskytterstevner har rett og slett ikke hatt kapasitet til å gjennomføre det, sier Kari Marie Løkholm Hognes, HR-leder i hovedkomiteen for LS 2018. – Men Seniorforum stiller alltid opp!

Tøffe karer

– Det var utrolig enkelt å få tak i folk. De svarte ja med en gang, sier Ole Myrbekk om gjengen.

En organisert assistanse vil ha sine begrensninger, så av sikkerhetsmessige hensyn blir det ikke tilbudt transport med ATV eller annen motorisert transport mellom standplassene. Men det er viktig å presisere at feltløypa på Frigården er kort og flat. Krykker og/eller rullestol er til utlån for de som har absolutt behov for dette.

– Invitasjon ble sendt ut til samlagene om å melde inn. Så fikk vi litt panikk, for det kom en god del påmeldinger, sier Kari Marie Løkholm Hognes.

LS 2018 trengte derfor noen tøffe karer til å gjøre jobben.

Setter pris på innspill

I tilfelle dårlig hørsel, har LS 2018 fått beskjed om å være forsiktige med språket. Man bør visstnok passe på å ikke bruke ord som «hold» eller «skyte», uten at det faktisk skal skytes.

Som en del av læringsprosessen dersom DFS på sikt vil etablere en fast ordning med veteranassistanse under LS, setter de stor pris på innspill, både underveis og etterpå.

– Innspill er nok viktig for videre landsskytterstevner, råder Ole Myrbekk.

Lista er allerede lagt høyt, men med slik service legges den nok enda et hakk høyere. LS 2018 og DFS vil gjøre sitt beste, med de ressursene de har, for å kunne yte assistanse til hedersmenn og -kvinner.