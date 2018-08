Veteraner i telt

Ola Utgaard (80) fra Lesja har vært leder for LS flere ganger, og er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sitt idretts- og samfunnsengasjement gjennom mer enn 50 år. Nå camper skytterveteranen ved Stokkan ungdomsskole.

Utenfor et telt i LS-campen ved Stokkan ungdomsskole sitter to blide karer og drikker kaffe. Vi slår av en hyggelig prat og får etter hvert selskap. – Her trives vi godt og liker å bo i telt, sier de to brødrene Anders Moen (72) som en av fem fra Hov Skytterlag i Sunndal og Paul Moen (70) som en av 14 skyttere fra Langevåg Skytterlag på Sula.

Anders har vært med siden sitt første LS på Kongsvinger i 1975. Paul deltok første gang på Ulven i 1982 og har vært med siden.

– Hva skal dere delta på under årets LS?

– Vi skal delta på alt fra bane og felt til «cowboy-skytingen» som er stang- og felthurtigskyting: – Det blir litt verre å komme oss ned på bakken etter som årene går, men vi skal prøve oss igjen, sier Anders som setter umåtelig stor pris på størrelsen av et landsskytterstevne.

– Det er en markering uten like fordi vi har så mange deltakere som ikke har noen ambisjoner om å vinne. Nettopp på denne måten klarer landsskytterstevnene hvert år å skape et fantastisk mangfold.

Har ledet to LS på Lesja

– Se her kommer en hedersmann, sier Paul. Det er Ola Utgaard (80) fra Lesja som kommer vandrende og slår seg ned. Han har ledet LS flere ganger: – Jo, det stemmer, sier Ola som hadde ansvaret på de to første stevnene da Lesja kom med som arrangør første gang i 1985.

– Siden har Lesja arrangert LS hvert tiende år i 1995, 2005 og nå sist i 2015 da stjørdalingene var gjester for å lære. Jeg synes ti år er et fint intervall for landsskytterstevner. Lesja sikter seg inn mot 2025.

– Hvert femte år på samme sted synes jeg blir for hyppig, sier Ola som ikke ønsker at det skal bli kun fem arrangementssteder. Han skal delta i bane og felt under LS 2018 og trives godt i den leide bobilen på travbanen. Ola Utgaard har ikke tall på hvor mange LS han har deltatt på.

– Jeg deltok på mitt første LS i 1978 på Jonsvatnet. Det var feltskyting i Hegra der jeg også deltok. Så var det noen få år med opphold rundt 1990, men totalt blir det et sted på 30-tallet i antall LS, sier han.

Dramatikk i 1972

– Ola hadde ansvaret for sitt første LS i 1985 og ble vitne til en dramatisk hendelse da skytterkongen fra 1972, Arve Skjeflo fra Steinkjer, døde på standplass. Skjeflo ble forørvrig skytterkonge i 1972 etter omskyting med tidligere NRK-legende Kjell Kristian Rike.

Skytterprins er tittelen som nummer to i mesterskapet i seniorklassene på Landsskytterstevnet tradisjonelt har fått, men mens skytterkongen får kongepokalen, må prinsen nøye seg med den såkalte «Prinsekanna» som er en kaffekanne av sølv som gis av Norges Skytterstyre. Fra og med 2008 ble denne premien omdøpt Kjell Kristian Rikes minnepremie.

Både Anders, Paul og Ola er glade for å høre at det bare er en liten spasertur gjennom skogen bort til Kimen og den store jubileumskonserten på lørdag kl. 19.00 som blir innledet med fanfare i regi av Jarle Førde. De er begeistret for disse begivenhetene.

– Landsskytterstevnene er en folkefest!