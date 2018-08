Veteraner vokter skyttercampen

Stjørdals-Blink Fotball sine veteraner gjør en stor og nyttig jobb ved sitt baneanlegg i Sandskogan. Her vokter de over og yter topp service for over 150 enheter vogner og bobiler.

Det skal være trygt og greit å campe på Landsskytterstevnet i Stjørdal, derfor var fra første dag veteranene på plass for å lose vogner og bobiler inn på sine respektive plasser. Etter få dager har de tilreisende fått «satt seg inn i rutinene» og alle finner det de ønsker på toalettet, i dusjene og på arenaen der vogner og biler er plassert.

– Vi har faste rutiner hver dag og bytter vaktmannskaper slik at vi hele tiden er operative og oppdaterte, sier Erik Kristensen og Odd K. Steen blant fotballveteranene. Så går turen ut med «trillevogna» for å fylle opp med toalettpapir og sjekke forholdene i Fjellhallen og i spillernes brakke som også har åpne toaletter for LS-folket. Ute på den gamle travbanen har medlemmer i Ertvågøy og Årvågsfjord skytterlag funnet seg godt til rette. Deres vogn og bobil står plassert rett ved kunstgressbanen.

– Dere får ikke lyst til å spille fotball her da? Spør vi etter at det døgnet før «bøttet» ned med regnskurer. De minste som er med, Vegard og Stian G. Engvik setter tydelig mer pris på den lille vanndammen som det kan lekes i. Oppe på arenaen i Lånke har de for lengst gjort seg kjent, men på boplassen er det helt enkelt trygghet og trivsel som skal råde.

«Gubbene» i gule vester fra fotballklubben legger sin sjel i å skape trivsel. Erling Eidem og Tor Sollihaug passer på å presentere seg og hilse, slå av en prat med gjestene og snakke litt om skyteresultater og om været.

– Da regnet kom for fullt måtte vi inn med noen europaller i forteltet på to av vognene, forteller Erik Kristensen. Ole Hammerhaug har habitten oppdatert med veteran-emblemet og blink-logoen på jakken. Alf B. Haugnes sjekker om det flyter noe søppel rundt på området.

– Hvordan er tilbakemeldingene fra gjestene på gamle travbanen under LS?

– Vi har ikke opplevd maken til positive folk. Det har ikke vært en eneste sur mine. Alle spørsmål vi får er som regel av praktisk art, sier gubbene i gule vester. Kjetil Andre Sponland, Arne Ivar Engvik og Inge Hjelen er tre av herrene som bor på travbanen og trives i Stjørdal. Bente og Asbjørg i samme følge ser også ut til å trives. Da er det vel som det skal være da! Takk for en hyggelig prat, sier vi fra avisa.