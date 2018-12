– Vi har fylt opp hyllene til julehandelen

– Vi har sørget for en skikkelig varebeholdning til jul, sier butikksjef Bjørn Øien hos Coop Marked Tydal.

– Det er første jula mi som butikksjef etter at jeg startet 1. mars i år. Det er spennende, men mine medarbeidere i butikken sitter på solid erfaring. Det gir en ekstra trygghet. Vi har søndagsåpent 14-18 den 23. desember. Torsdag og fredag i mellomjula er det åpent 8-19 og 9-18 lørdag 29. desember. Nyttårsaften har vi åpent 9-16, forteller butikksjefen.

Bjørn Øien begynte i jobben samtidig som Coop Tydal ble en del av Coop Midt-Norge.

– Men vi i Tydal har bevart vårt særpreg. Coop Tydal har med årene styrket sitt vareutvalg for å kunne tilby hyttefolket et godt tilbud når de kommer hit. Dermed kan de gjøre sine nødvendige innkjøp her. Og i år kan vi også tilby fyrverkeri som setter en ekstra spiss på handelen, sier Øien, som er opptatt av at kundene blir værende i Tydal.

Positivt med pol

– Derfor var det veldig positivt for handelen i Tydal at Selbu fikk sitt eget polutsalg med tanke på kundelekkasje. Kunder i Tydal får god service gjennom at polet i Selbu sender pakker til Tydal. Dermed er det ikke nødvendig å kjøre hele turen nedover til Selbu for å hente forsyninger. Det er viktig å være sjølforsynt i Tydal, sier Bjørn Øien som også gleder seg over den store veksten i barnehagen.

– Det er en svært positiv utvikling for bygda, sier han.

Gleder seg til lokaloppgjør mot Selbu

I ledige stunder spiller butikksjefen fotball.

– Jeg er med og spiller fotball når jeg har anledning. Det kan være trist å rykke ned fra 4. til 5. divisjon slik vi gjorde i år. Men samtidig er det noen langturer ut til øyriket som vi nå slipper. Det er en fordel. Og det er alltid en mulighet for å rykke opp igjen. Dessuten blir det endelig et lokaloppgjør mot Selbu igjen etter mange års fravær, sier Bjørn Øien, som ønsker alle fastboende og hyttegjester i Tydal en tur innom butikken for en god julehandel!