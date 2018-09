Sist oppdatert 06/09/2018 kl 16:29

– Vi har hatt to veldig gode uker her på Frost, forteller Karianne og Tor Arne Frøiland Haug. Ekteparet gikk mot strømmen og åpnet egen frittstående butikk.

– Det er en oppdatert versjon av Mia´s i Stjørdal, som vi drev fram til vi la ned for tre og et halvt år siden. Det er mye det samme her, men Frost er en mer moderne utgave, sier Karianne Frøiland Haug og Tor Arne Frøiland Haug.

Ekteparet står inne i en luftig, romslig og helt annen butikk enn det Mia´s var kjent som i Stjørdal sentrum. Men det er først og fremst omgivelsene som er ulike.

– Det er spennende å være inne i et kjøpesenter. Her har vi mye luft, stor takhøyde og lokalene er helt annerledes, sier Karianne Frøiland Haug. Mia´s hadde lokaler i det som nå er Vikans Blomster i Kjøpmannsgata i Stjørdal, mens nykommeren Frost har plass rett innenfor hovedinngangen i Malvik Senter.

Fullt familieforetak

Mens omgivelsene er helt forandret er vareutvalget og satsingen til ekteparet Frøiland Haug temmelig lik.

– Her er det klær til damer i alle aldre og interiør for alle. Det var aldri tvil om at dette skulle være konseptet i den nye satsingen, sier Karianne Frøiland Haug.

Hun har vært satt ut av en skulderskade, og det er grunnen til at Frost kommer nå.

– Her legger vi alt til rette og hele familien er med, forteller Tor Arne Frøiland Haug. Det betyr at også mamma Gunn Frøiland er tilbake i butikkbransjen.

– Hun er pensjonist, men er her hver dag. Det er dette hun liker å holde på med, forteller datteren Karianne Frøiland Haug.

Unikt utvalg

Det samlede vareutvalget i Frost finner du ikke i noen annen butikk i nærheten.

– Det er ingen som har den miksen og de produktene vi har. Det finnes ikke i Stjørdal, og det finnes vel heller ikke noe lignende i Trondheim, mener ektemannen. Han er kjapp til å peke på fruen når spørsmålet er hvem som er innkjøpssjef.

– Men jeg er med på det meste av messer og lignende, først og fremst fordi Karianne skal ha noen å sparre med.

– Dameklær er han ikke så veldig opptatt av, men Tor Arne er både interessert og flink på interiør, påpeker Karianne Frøiland Haug.

Drømmen å drive egen butikk

Nå har de stor tro og håp om at Frost skal få sine faste, gode kunder i Malvik Senter. Et kjøpesenter kontra å drive butikk i eget hus, som de gjorde i Stjørdal, har både oppsider og nedsider.

– Fordelen her er selvsagt at det er flere butikker rundt oss og at drop-in-kundene kan bli flere. Ulempen er selvsagt åpningstidene som blir betydelig lengre. Men det er dette vi ønsker å drive med, vi bor i Hommelvik og har stor tro på dette området, sier ekteparet Frøiland Haug, som også er på gang med en nettbutikk av Frost.