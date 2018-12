– Vi kan glede oss over gjester fra hele regionen

– Vi har god lunsjtrafikk i disse juletider, sier sjefen på Selbusjøen Hotell & Gjestegård Arild Øien i selskap med salgssjef Terje Nergård.

– Vi kan glede oss over gjester fra hele Værnesregionen. Det setter vi stor pris på. Det er hyggelig at folk kjører en tur for å spise god mat i hyggelige omgivelser. Vi legger merke til at mange familier har egne familietreff der de ønsker å bruke våre tilbud, sier Øien og Nergård med blikket inn i 2019.

Men først er de stolte over å bli sertifisert som miljøfyrtårn, slik de ble av ordfører Ole Morten Balstad denne uken.

– En slik utnevnelse styrker våre verdier. Vi har innført alle tiltakene over lang tid. Det har blant annet redusert vannforbruket med hele 40 prosent. Vi bruker mindre strøm. Det gir resultater både for klima og økonomi. Ellers er det kildesortering i bøtter og spann. Vi stiller krav til leverandører om at de skal være med i Grønt Punkt og minimere bruken av emballasje, sier Arild Øien.

Salgssjef Terje Nergård legger merke til at det er nye tider med nye krav.

– Miljøsertifisering har blitt en del av kravene ved offentlige innkjøp. Det handler også om lærlinger i forhold til anbud. Det er kommet mange nye driftsmessige krav. Vi har gjort jobben og følger med. Da gjelder det at de offentlige bruker aktører som er miljøsertifiserte, sier han og forteller om stor aktivitet i en lang vinter som blir strekker seg fram mot påska langt ut i april med første påskedag 21. april.

Årsøya

Etter en rolig sommer i Selbu er Arild Øien glad for at det tegner til mye mer aktivitet neste år.

– Det er et lovende program med stor trafikk på Årsøya med festivaler og utstillinger. I år var LS 2018 eneste innslag. Årsøya er en perle som burde ha hatt et tilbud hver eneste helg. Det er en tilrettelagt og trygg infrastruktur for å ta vare på gjestene. Nå har vi fått den lyssatte gangstien fra Putten ved Selbusjøen Hotell & Gjestegård langs strandkanten og opp til Teigen bru. Og neste år vil det bli bygd ei gangbru over til Årsøya fra idrettsparken, sier Øien.

Stor aktivitet

– Selbusjøen Hotell & Gjestegård fylte 30 år i sommer; har det blitt mye jubileumsfeiring?

– Nei, vi har hatt det litt for travelt til å kunne jubilere. Nå er vi først og fremst opptatt av å få en god desember som avslutning på et positivt år. Det er julebord hver helg og julelunch hver søndag. Og lørdag 30. desember har vi egen romjulslunch. Vi har blitt dyktige på å lage god mat og vil presentere et godt tilbud for våre gjester, sier Øien.

Trekkplasteret Britannia

Hotellsjefen ser utover kommunegrensene i Selbu.

– Vi prøver å utvikle samarbeidet med de andre historiske hotellene som i vår region foruten oss er to hoteller på Røros, Bårdshaug på Orkanger og Britannia som kommer for fullt med når de åpner i april. Det blir et godt trekkplaster, sier Arild Øien full av lovord om satsingen til Odd Reitan.

– Et nytt Britannia som flaggskip bidrar til en voldsom produktheving for de historiske hotellene. Det var svært positivt at Odd Reitan fikk tak i Britannia og valgte å sette inn sine ressurser på en skikkelig restaurering av høy kvalitet. Det blir en spesiell tilvekst til reiselivet i Midt-Norge. Da er det opp til oss andre å følge opp så godt vi kan, sier Arild Øien og ser optimistisk fram til 2019.