– Vi skal vinne kampen mot forsøpling

– Forsøpling av havet er et av våre største miljøproblemer. Hvert år havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav.

Det forteller elevene ved 4. og 5. trinn ved Fagerhaug internasjonale skole, som nylig hadde stand i Torgkvartalet hvor de satte fokus på dette problemet. Formålet med elevenes prosjekt er å minske plastbruken, få slutt på søppel i havet og skape bedre sorteringssystemer for avfall.

Spanderte drikke med plastbiter i

– Hvert år dør store mengder sjøpattedyr, fugler og fisker som en følge av søppel i havet, og mellom 70 og 80 prosent av dette er plast. Kaster du plast i sjøen, brytes det ikke ned til jord. I stedet blir det til tusenvis av små biter mikroplast som igjen fugler og fisker tror er mat. Til slutt kommer dette inn i næringskjeden og vår egen mat, forklarer Luna Adelle Endresen og Aiden Thomas som sto på stand sammen med medelevene.

De spanderte drikke med plastbiter i for å symbolisere hva vi kan forvente i fremtiden om vi ikke endrer kurs. De hadde også en liten oppgave der forbipasserende fikk i oppgave å kildesortere avfall.

Vil vinne kampen mot forsøpling av havet

Elevene håper at politikerne tar tak i problemene med plast i havet.

– Vi håper alle land får til egne systemer for opprydding og mottak av plast. Kanskje kan FN lage strenge regler som gjelder alle land. Vi vurderer å skrive et brev til FN om dette, sier elevene Alva Rothaug Eidsaune Røkke, Aron Berg Vennatrø og Nicole Ellen Olivera Alves Bruaset. De vil at kampen mot plastforsøpling av havet skal vinnes, og i prosjektet har de lært veldig mye. Lærer Tone-Maritha Haugen er imponert over elevenes interesse og innsats.

– I dette prosjektet ser vi film om forsøpling i havet, og vi har lært at havstrømmene tar med avfallet over store avstander i såkalt great garbage patches. Vi har lært at mange land ikke har gode systemer for innsamling og håndtering av plastavfallet. Et av flere tiltak er økt gjenbruk og mindre bruk av engangsvarer laget av plast, sier elevenes veileder Tone- Maritha Haugen.