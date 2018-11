– Dette føles veldig rett

Sist oppdatert 26/11/2018 kl 14:45

Roar Vikvang (50) tar over etter Are Tronseth som A-lagstrener i Stjørdals-Blink.

– Jeg har jobbet en del med Are gjennom sesongen, og har også vært inne som vikartrener i et par kamper. Mitt håp var at Are og Blink skulle bli enige, for han har absolutt vært en god Blink-trener. Når de ikke kom til enighet om totalpakken måtte klubben se seg om etter andre alternativer, og for meg føles det nå veldig rett, sier Roar Vikvang.

Hovedpersonen selv er veldig klar på at han har full motivasjon og et lidenskapelig hjerte for klubben han nå blir hovedtrener for igjen.

– En fantastisk løsning for oss, sier sportslig leder Håvard Fuglem i Stjørdals-Blink Fotball om at Roar Vikvang meldte seg klar og til tjeneste etter tre år borte fra Blink-benken.

Avklart på to døgn

Fredag skiltes Are Tronseth og Stjørdals-Blink i forhandlingene. Det var ikke mulig å komme til enighet. Lørdag fikk Roar Vikvang spørsmålet og søndag sa han ja til å ta fatt som Blink-trener igjen. Tirsdag kveld møter han spillerstallen til spillermøte og trening.

– Blir det et annerledes Stjørdals-Blink i 2019 enn i 2018?

– Jeg synes Blink har gjort mye bra i år, og spilt på et høyt nivå. Men så lyver aldri tabellen, og vi var et hårsbredd fra å rykke ned. Det gjør at vi må gjøre ting noe annerledes neste år, sier Vikvang.

– Hva blir endringene?

– Det blir ingen dramatiske endringer. Are og jeg har temmelig lik fotballfilosofi, og det som blir gjort vet jeg er ting som også Are ville ha gjort, sier Vikvang som skryter veldig av spillerne i Blink.

– Spillergruppa er fantastisk fin. Det er flotte gutter som har gode ferdigheter. Nå handler det om å finjustere dette, sier Vikvang.

Ærlig og tydelig

Roar Vikvang trente Stjørdals-Blink i sesongene fra 2011 til og med 2015. Selv innrømmer han at han tenkte trenerkarrieren var over, men nå er altså lysten og gnisten tilbake.

– Er treneren Roar Vikvang annerledes i 2019-sesongen enn treneren Roar Vikvang som avsluttet sesongen 2015?

– Ikke mye, men de årene formet meg som trener og det har jeg tatt med meg videre. Forskjellen er kanskje at jeg vet enda bedre hvordan jeg vil ha det nå, både på og utenfor banen. Jeg kommer til å være ærlig og tydelig på hva som må til, og jeg tror nok spillerne også har et ønske om å gjøre alt som må til.

Kristoffersen assistent?

Støtteapparatet rundt A-laget er foreløpig ikke helt på plass, men Bjarne Kristoffersen er ønsket både av klubben og Vikvang som ny assistenttrener.

– Jeg håper inderlig at Bjarne sier ja. Han er en flink fyr, både fotballfaglig og med folk, sier Vikvang.

I følge sportslig leder Håvard Fuglem har Kristoffersen fått et par-tre dager til å tenke seg om på. Klubblegenden er i dag rekruttansvarlig i klubben med ansvar for G19 og G16, men han må velge mellom en av rollene.

– Keepertrener Johannes Stokke er også aktuell for å bli med videre, mens fysioterapeutene Espen Linaker og Ole Petter Meland er med videre, bekrefter sportslig leder Håvard Fuglem.