Vil be Bruget om å ikke legge ned Foldsjø-dammen

NVE har gitt Meraker Brug tillatelse til å legge ned dammen i Foldsjøen. Nå vil Høyre i Malvik gå i dialog med grunneieren om å ikke gjøre det.

– Både Malvik Høyre og jeg anser det som viktig, å bidra til å ivareta både kommunen og allmenne interesser på en best mulig måte. Malvik Høyre har hele tiden vært tydelige på at vi vil bidra til at Foldsjøen skal fremstå som en perle, også i fremtiden, sier partiets gruppeleder i kommunestyret, Eva Lundemo.

Hun har nå sendt en interpellasjon til kommunestyret om saken. Der foreslår hun at Malvik kommune går i dialog med Meraker Brug, hvor man primært ber dem frafalle nedlegging av vassdragsanlegget. Hvis det ikke lar seg gjøre ønsker Høyre-toppen å få til en omforent avtale med Bruget og eventuelt andre aktører om å opprettholde vannspeilet i Foldsjøen på et akseptabelt nivå for å ivareta allmennhetens interesser.

– Malvik Høyre er klar over at dette er en vanskelig sak. På den ene side er det en grunneiers rettigheter, her Meraker Brug, sin rett til å disponere og bestemme over sin egen eiendom. På den annen side er det naboer, det offentlige og andre interessenter, som har sine ønsker og krav. Alle disse hensyn går ikke alltid like godt overens. Men vi i Malvik Høyre mener en nedlegging kan føre til både påtakelig skade og en ulempe for allmenne interesser, sier Eva Lundemo.