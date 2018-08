Vil bygge tennisbaner i Grustaket

Bjørn Wengstad ønsker å etablere en tennisklubb i Stjørdal. Nå ser det ut som nyklubben får bygge minst to tennisbaner på parkeringsplassen i Grustaket i Stjørdal sentrum.

Bjørn Wengstad og sønnen Mikael (10) har funnet fram tennisracketene. De har bodd flere år i Spania hvor særlig Mikael har spilt mye tennis. Nå ønsker far og sønn å få til et tennismiljø i Stjørdal.

– Jeg har sjekket ut både muligheter for baner, og jeg er i ferd med å etablere en tennisklubb. Til det trengs det en del personer som er engasjert i dette, sier Wengstad.

Minst to baner

Han står på den svære parkeringsplassen i Grustaket ved gamle SARA (Stjørdal avløpsrenseanlegg). Her er det per i dag plass til godt over 200 biler. Nå har tennisildsjelen Wengstad vært i møte med kommunens næringsavdeling og fått muntlig lovnad på tennisbaner på en del av denne parkeringsplassen.

– Forhåpentligvis kan vi få til to baner her. Enten to grusbaner eller en grusbane og en asfaltbane, sier Bjørn Wengstad.

Pengejakt

Stjørdalingen er opptatt av at tennis skal være en idrett for alle.

– Det er kjempeviktig for meg at dette skal være et lavpristilbud. Ett av hovedpunktene våre i klubben kommer til å være at dette skal være noe alle har råd til å være med på, sier Wengstad.

Han skisserer en årlig medlemsavgift på noen hundre kroner og noen tikroner for å leie bane i en time.

– Så har jeg et mål om at vi skal få til gratis spilling for alle barn, sier Wengstad.

Men skal han få til det må han få med seg noen økonomiske bidragsytere på laget.

– Vi er på sponsorjakt. Forhåpentligvis finner vi noen bedrifter som ser at dette kan være en bra aktivitet for sine ansatte. Tennis er en flott aktivitet for alle aldersgrupper. I tillegg ser vi for oss at vi skal få opp noen reklameplakater som blir synlig fra E6, sier Bjørn Wengstad.

– Så fort som mulig

Han trenger penger og han trenger flere ildsjeler. Alle henvendelser om begge deler er hjertelig velkommen, og dersom det går som han håper ser han ikke bort fra at de første servene kan slås allerede i år.

– Vi må ha sponsorer. Så må vi få på dekke, opp med gjerder pluss belysning. Målet mitt er så fort som mulig, så får vi se om det blir allerede i år, sier Bjørn Wengstad. Han hører gjerne fra interesserte og det er også opprettet en gruppe på Facebook der interesserte kan melde seg inn.