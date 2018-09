Vil bytte ut bestikk i plast

Venstre-veteran Egil Haugbjørg tar en kamp mot plasten i grunnskolen.

Haugbjørg har meldt inn en interpellasjon til kommende kommunestyremøte i Meråker der han ønsker svar på tre plastspørsmål.

Ett av disse handler om bruken av plastbestikk under skolefrokostene.

– Hva skal til for at man får erstattet plastbestikk og engangsbestikk ved servering av skolefrokosten ved Meråker skole, spør Egil Haugbjørg ordføreren om.

De to andre spørsmålene dreier seg om hvorfor det ikke sorteres ut plastavfall ved skoleanlegget?

Venstre-politikeren uttrykker forundring over manglende avfallssortering ved Meråker skole.

– Stor er imidlertid vår forundring over at grunnskolen ikke gjennomfører en konsekvent sortering av avfall fra skolen, for eksempel egen oppsamling av plast, skriver Haugbjørg i interpellasjonen.