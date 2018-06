Vil fjerne seks av disse

Senterpartiet i Meråker ønsker fortgang i vurderingen av å redusere kommunestyret med seks representanter

I kveldens kommunestyrmøte stiller Senterpartiets Anne Marken et spørsmål med ønske om å se på endring av den politiske organiseringen i Meråker. Dette er en oppfølging fra den eksterne gjennomgangen som PWC gjorde for Meråker kommune i fjor. Ett av forslagene som kom opp da var å redusere antall kommunestyrerepresentanter fra 21 til 15.

– Vi politikere må også være med på innsparingene som er foreslått, for eksempel ved å redusere antall kommunestyremedlemmer fra 21 til 15 eller foreta andre politiske organiseringsformer, sier Anne Marken. Nå ber hun om et svar på om ordfører og rådmann legger fram et forslag på dette i løpet av 2018.