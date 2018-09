Vil gjenta «Bilfæst»-suksess

Mange strømlinjeformede biler av amerikansk opprinnelse deltok under fjorårets Night Cruise to Hell som ble en gedigen suksess. Hell Cruisers ønsker å gjenta suksessen i år.

Medieansvarlig for Night Cruise to Hell, som nå arrangeres for 25. gang, er Truls Kyllo. Han kjører en 1982-modell Camaro og er ansvarlig for rebusløpet Funrun. Han er nestleder i klubben som ledes av Anne Britt Nilsen. Lederen kjører helst en Chevrolet Pick-up eller en Impala av samme merke. Sammen med Stein Erik Tollefsen, Bjørn Roar Hammer og Stig Roar Haugan planlegger de nå den store bildagen lørdag 8. september i Stjørdal med Night Cruise to Hell.

– Bilfest-dagen starter allerede klokken 10.00 nede ved klubbhuset vårt i Storvika. Det er påmelding fra klokken 10.00 til rebusløpet Funrun med løpsstart i Storvika. Fjorårets bildag ble en suksess og i år håper vi å utvide antallet deltakende biler. I rebusløpet Funrun kan opp mot 70 biler delta. Bilene skal innom 10-12 ulike poster, og kjører via Kvithammer, Hegra og Lånke. Her har vi utplassert noen av våre medlemmer på postene med ulike oppgaver, sier Truls Kyllo fra Hell Cruisers.

Musikk og «burning»

Når bildagen starter i Storvika, vil det gratis arrangementet by på salgsbod, kiosk, overraskelser for store og små. Utenfor klubblokalet er det asfaltert en stripe for kontrollert «burning» med biler.

– Det blir musikk på klubbhuset, flere aktiviteter, overraskelser og kiosksalg. Det er gratis inngang for publikum og vi venter ankomst av biler fra Verdal, Steinkjer, Nordmøre, Frøya, Røros og Östersund. Det er stor interesse for et slikt arrangement. Vi spiller gjerne litt rockabillymusikk mellom slagene i rebusløpet.

Cruising og grilling i Gata

– Hva skjer med bilene etter rebusløpet?

– De fleste samles til treff i Kjøpmannsgata og på Torget, bak Faghuset og gamle Domus-bygget. Det blir Drive-in Cafe med cruising ned Kjøpmannsgata fra klokken 18.00 med band i gata og grilling på en «bil-grill» i regi av klubben. Klokken 19.00 blir det en parade med utvalgte biler i gata. En speaker vil da prate litt med sjåførene som forteller om sine kjøretøy.

Klokken 23.00 er det klart for Night Cruise to Hell. I fjor kjørte ca. 350 biler i kortesje til Hell.

– Kanskje slår vi den rekorden i år under Night Cruise to Hells 25-årsjubileum, sier Truls Kyllo. Alle serveringssteder er åpne denne lørdagskvelden når bilfesten i gata pågår. Night Cruise to Hell møter da en Hell stasjon som jernbanen etter hvert kan slippe taket i som tilbud for de togreisende. Hell Cruisers derimot har ingen planer om å slippe gasspedalen, de sikter inn på flere år med sin cruising to Hell.