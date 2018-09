Vil ha Arnstad nest øverst

Sist oppdatert 10/09/2018 kl 09:50

Trøndelag Senterungdom har høye ambisjoner når moderpartiet skal sende inn prioriterte forslag til fylkestingslista. Ungdommen oppfordrer lokallagene til å sette ungdomskandidat Ada Arnstad fra Skatval på 2. plass.

Fylkesstyret i Trøndelag Senterungdom møttes søndag for å avgjøre spørsmålet om hvem de skal fremme som ungdomskandidater. Ada Johanna Arnstad (26) fra Skatval er leder i Senterungdommen nasjonalt og har signalisert at hun ønsker å stå på fylkestingslista. Hun er vedtatt som fremste ungdomskandidat for Trøndelag Senterungdom, mens Ola Husa Risan (23) fra Oppdal er foreslått som andre ungdom somSenterungdommen ønsker på topp ti på fylkestingslista.

Fylkeslaget har store ambisjoner på vegne av ungdommen og oppfordrer lokallagene om å sette Arnstad på 2. plass til fylkestingslista, heter det i en pressemelding fra Trøndelag Senterungdom.

– Ada har vist seg å være en svært god stemme for ungdommen gjennom sitt lederverv i Senterungdommen. Hun er en dyktig og reflektert politiker, som vil bli en sterk stemme for å bidra til gode løsninger for det nye Trøndelags-fylket. Vi har valgt Ada fordi vi mener at hun vil gjøre en god jobb som ungdomskandidat for senterungdommen, sier Dorthea Elverum som er leder i Trøndelag Senterungdom om begrunnelsen fra fylkesstyret. Fylkesstyret var enstemmige i avgjørelsen.

– Jeg er veldig stolt og takknemlig over at Trøndelag Senterungdom har valgt meg til ungdomskandidat, sier en fornøyd Arnstad.

– Jeg gleder meg til å komme heim og legge ned en stor arbeidsinnsats for Senterpartiet og ungdom i fylket vårt. Vi skal kjempe for at trønderske ungdommer har en nærskole med brede og gode tilbud, ikke sentraliserte skoler med karakterbasert opptak, sier Ada Arnstad.

10. og 11. september skal flertallet av lokallag i Trøndelag Senterparti vedta og sende inn sin prioriterte liste til nominasjonskomiteen. Elverum og fylkesstyret håper flest mulig av lokallagene tar til seg oppfordringen og setter ungdomskandidaten på andre plass.

– Vi kjenner Senterpartiet som en politisk bevegelse hvor ungdom blir tatt på stort alvor og løftes frem. Det har lokallagene en strålende mulighet til å vise at de ønsker ved å sette Ada på andreplass når de sender inn sine lister, sier fylkesleder Elverum.