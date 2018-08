Vil ha flere sangfugler

Sist oppdatert 25/08/2018 kl 14:19

Det blir øvelser på Halsen ungdomsskole når Stjørdal Blandakor nå endrer sin øvingsdag til onsdager. De ønsker flere medlemmer før høstens store Musikk-kafe i Kimen.

Korets dirigent har finpusset noteark og tekster klart til innrykk på Halsen ungdomsskole. Her står også pianoet finstemt og klart til korets sangere inntar «klasserommet» for å øve inn høstens sanger.

Dirigent Ingvill Vaagan Kløften vil gjerne ha flere sangere med i koret, og har sine syngende medlemmer Liv Bjøru Prestmo og Anders Våset med på ønsket om et kommende år med vakker sang. Liv er leder i Stjørdal Blandakor der medlemmene har et variert repertoar med sanger.

– Vi er en munter gjeng i et flott miljø og synes at flere skal få oppleve dette. Våre korøvelser foregår onsdager fra 18.00 til 20.30. Vi legger inn en kaffepause og slår av en prat. Det er også verdt å merke seg at deltakelse i kor er en billig og bra hobby, sier Liv Bjøru Prestmo.

Koret liker å variere i tekster og melodier, også med noe visesang. Koret tilbyr gratis medlemskap første halvår. For medlemmer under 20 år er det gratis deltakelse i koret.

– Hvor fremføres korets sanger for et bredere publikum?

– Vi vil arrangere vår tradisjonelle Musikk-kafe i Kimen 21. oktober. Her blir det sanger med særpreg av høst. Da inviterer vi publikum til boks 1 i 3. etasje opp den grønne trappa. På våre øvelser kan enkeltpersoner eller flere møte til onsdagenes sangøvelse helt uforpliktende. Det er heller ikke noen plikt å opptre foran publikum allerede i høst, sier de to fra Stjørdal Blandakor som gleder seg til å starte opp igjen etter en lang sommerferie.