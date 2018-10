Vil ha gamle Volvoer inn i nybutikken

Jan Tore Brustad ved Nardo Bil i Stjørdal er på leting etter gamle Volvoer til arrangementet Volvo-dager om snaut to uker.

– Stjørdal er unik på mange måter. En av måtene er at interessen for å ta vare på gamle biler er stor og sterk. Vi kjenner til at det finnes mange spesielle og strøkne Volvoer rundt omkring og de aller fleste har en artig og innholdsrik historie, sier Jan Tore Brustad.

Kan bli tradisjon

Han sitter inne i den temmelig splitter nye bilbutikken i Havnegata. Fra og med mandag 5. november «ofrer» han noen av de nye glisene som står utstilt i butikken for å gi plass til noen mer rutinerte modeller.

– Selv om det ikke har vært Volvo-forhandler i Stjørdal på flere tiår før vi åpnet, er Stjørdal et stort Volvo-område. Det finnes mange biler rundt omkring som både er tatt godt vare på og som skjuler en historie. Vi ønsker å vise fram noen av disse sammen med våre nyeste modeller, sier Brustad i Nardo Bil.

Nå ønsker Brustad, så fort som mulig, å høre fra Volvo-entusiaster som har en godbit å stille ut i butikken.

– Det er bare å ta kontakt med meg. Så håper jeg at jeg får et luksusproblem med å velge ut bilene som får plass i utstillingen. Blir det stor respons, både fra bileiere og interesserte som kommer og ser, kan dette godt være starten på en tradisjon, sier bilselgeren.

Frister med tilbud

Det blir en uke med miks av gamle glis og splitter nye modeller. Selvsagt har Brustad, som seg hør og bør en bilselger, et godt tilbud på lur også, i tilfelle noen kan tenke seg en ny Volvo.

– Vi kombinerer dette med en høstkampanje der vi har særdeles gode tilbud på nye Volvoer, sier Jan Tore Brustad.

Volvo-dagene starter 5. november og avsluttes med en foreløpig ikke detaljplanlagt «grand finale» på lørdag 10.

– Det blir selvsagt litt væravhengig, men vi håper å få mange hit både på lørdag og dagene før, sier Brustad, som venter spent på henvendelser fra ivrige Volvo-eiere.