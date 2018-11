Vil ha kommunestyresal for alle

Sist oppdatert 19/11/2018 kl 09:52

Arbeiderpartiet ønsker elektronisk stemmesystem og tilpasninger som passer for alle i kommunestyresalen.

– Det er viktig at alle innbyggere i Stjørdal kan stille til valg uten å oppleve at de vil møte fysiske hindringer dersom de blir innvalgt i kommunestyret. Kommunestyresalen må derfor allerede før valget tilpasses for å kunne brukes av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat Jan Inge Kaspersen, som tar opp disse spørsmålene i en interpellasjon til ordføreren i kommende kommunestyremøte.

Han viser til at i kommunestyresalen i dag må representantene reise seg for å avgi stemme, talerstolen har en pedal som må trampes på for å endre høyden og det er ei trapp opp til ordførerbordet. Kaspersen er også opptatt av at alle skal få vite hvem som har stemt på hva.

– Etter møtene bør det være mulighet for velgerne å se hvilke politikere som stemte hva i de ulike sakene. Et elektronisk system for votering kan bidra til dette, i tillegg til å gjøre selve voteringen mulig for alle, påpeker Kaspersen.

Han ber derfor om at rådmannen legger fram en politisk sak for å finne de beste tilpasninger for kommunestyresalen, og foreslår at det innføres et elektronisk stemmesystem som er klart til oppstart av kommende kommunestyreperiode.