Vil ha mer mas om «ordentlig» pol

Sist oppdatert 31/10/2018 kl 13:31

Meråker står på liste over aktuelle steder for nye Vinmonopol-utsalg, men det kan være en løsning med et «minipol».

– Nå hører jeg det summes her om at et utvalg på 200 sorter er for lite. Nei, vi må gå for et ordentlig pol, sier Anne Marken (Sp).

Det var etter at ordføreren hadde svart på hennes spørsmål i kommunestyret om etablering av et polutsalg i Meråker at Marken konkluderte med at et fullverdig pol er det riktige.

– Det finnes en ny mulighet og det er et butikkonsept som ikke fantes da vi henvendte oss til Vinmonopolet forrige gang, svarte ordfører Kari Anita Furunes.

Hun omtaler varianten som en «kategori 1-butikk» som har cirka 200 ulike sorter, og som har åpent fra og med torsdag til og med lørdag. Disse butikkene kan også ha en sesongprofil, ifølge ordfører Furunes.

Meråker står på en liste over «aktive kommuner» som er interessert i en poletablering. Der står de sammen med snaut 100 andre kommuner, men Anne Marken mener Meråker må mase litt ekstra.

– Oppdateres denne lista? Vet for eksempel Vinmonopolet at Meråker nå har flere hytter enn hus, spurte Marken i kommunestyret.