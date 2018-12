Vil hjelpe ungdommer i familier som sliter

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på våre BAPP-grupper. Etter nyttår drar vi i gang en ny ungdomsgruppe, – nå også rettet mot ungdommer som har søsken som sliter, sier Sissel Staven Humstad.

BAPP er forkortelse for «Barn av foreldre med avhengighets- og psykiske problemer». Men når Stjørdal kommunes nye gruppeledere drar i gang ungdomsgruppa utpå nyåret henvender de seg også til ungdommer som har søsken som sliter med denne type utfordringer.

– Vi vet at det dessverre er mer enn nok ungdommer å rekruttere til disse gruppene som absolutt er et lavterskeltilbud, sier leder for helsestasjonen i Stjørdal, Sissel Staven Humstad.

Nye gruppeledere

Hun har selv vært gruppeleder for BAPP-tilbudet i flere omganger. Nå har hun rekruttert tre nye gruppeledere som skal videreføre det gode arbeidet. De tre er Irene Hansen Østerås som er helsesøster og foreldreveileder, Eva Grøntvedt som er lærer ved Stokkan ungdomsskole og veileder ved NKS veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge og Merete Kjeldstad som er nytilsatt helsesøster i Stjørdal kommune.

– I oppstarten av denne runden vil Marichu Haisley Rabago være med som veileder. Hun har vært med som gruppeleder i mange år, sier Staven Humstad.

Hjelp til å forstå

BAPP-ungdomsgruppa retter seg mot ungdommer som er i ungdomsskolealder. Gruppen kan bestå av fra fire til seks ungdommer og de møtes åtte ganger.

– Samlingene foregår i halvannen time rett etter skoletid og ungdommene møtes for litt mat, litt aktiviteter og mye prat, sier Sissel Staven Humstad.

De tre nye gruppelederne er innstilt på å utgjøre en forskjell for de ungdommene som melder seg på.

– Her kan de møte andre som er i samme situasjon og her kan de være seg selv. Vi gir dem hjelp til å forstå hvorfor situasjonen er som den er og ikke minst få dem til å forstå at det ikke er deres skyld at deres mamma, pappa, søster eller bror sliter med psykiske plager eller rus. Her kan alle si akkurat så mye de vil, men det viktige for oss er at de møter andre i samme situasjon og at vi kan gi dem forståelse og trygghet, sier de tre nye gruppelederne.

Håper ungdommer melder seg

Sissel Staven Humstad forteller at tilbakemeldingene fra tidligere grupper har vært veldig gode. Opplegget som følges er standard, men her er det helt og fullt opp til ungdommene hva de ønsker å dele med andre når gruppen samles, sier Staven Humstad, som håper at deltakere melder seg.

– De som ønsker å være med kan ta kontakt med helsestasjonen eller med helsesøster på skolen eller andre i hjelpeapparatet de kjenner eller vet av, sier helsestasjonslederen.