Vil ikke ha legevakt og ambulanse i helsehuset

– Rådet for funksjonshemmede forbereder et høringssvar i forbindelse med etableringen av Helsehuset og der vil vi gå inn for at legevakt og ambulansetjenesten flyttes fra Breidablikkveien til Yrkesveien 1 og 3, sier leder Leif Ekren som kan se tilbake på tolv års arbeid i Statsbygg.

– På vegne av Rådet for funksjonshemmede er jeg opptatt av adkomst og parkering for funksjonshemmede når det nye helsehuset skal oppføres. I de foreliggende planene mener jeg at det ikke er tatt nok hensyn til funksjonshemmedes behov. Ved dagens legevakt har vi en meget god løsning. Her er det godt med plass for å parkere bilen og lett å komme oss ut med heis. Dette skjer uten noen problemer, sier Ekren.

Han er betenkt over planløsningene for det nye helsehuset når det gjelder adkomst og parkering.

– For her er det lagt opp til kun tre korttidsplasser som dessuten er for små til å dekke våre behov. Dette blir understreket i vårt høringssvar, sier Ekren.

Det er planlagt utrykningsvei i Breidablikkveien som delvis blir enveiskjørt. Rådet for funksjonshemmede mener at dette ikke er en fremtidsrettet løsning, og vil derfor ta til orde for heller å bruke Yrkesveien som utrykningsvei.

– Dermed vil det være mest praktisk å flytte legevakt og ambulansetjenesten til Yrkesveien 1 og 3. Da vil det være en god løsning i pakt med tidens krav å etablere en bro fra legevakt og ambulansetjeneste og over til helsehuset, sier Ekren, som mener at man på denne måten skaper en god enhet med et større og bedre faglig miljø.

– Når planforslaget vil legge legevakt og ambulansetjeneste til Breidablikkvegen, mener vi dette er en dårligere løsning, sier Leif Ekren og understreker at helsehuset er en viktig og langsiktig investering for Stjørdal kommune som krever at man ser minst 20–30 år fram i tid.