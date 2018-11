Vil inspirere seniorene til mer matlaging

Sist oppdatert 05/11/2018 kl 14:57

– Når jeg skal snakke om mat, da snakker jeg om ekte mat, sier Einar Martin Kålen.

Han arbeider som faglærer på restaurant- og matfag på Ole Vig videregående skole. Einar Martin Kålen har fagbrev både som kokk og baker.

– Foredraget handler om hvordan du lager sunn, god og rimelig mat med enkle råvarer. Det er mat laget fra bunnen av uten Toro-poser og halvfabrikata, forteller Kålen.

Mat-lærerens mål er å inspirere tilhørerne til å prøve å lage mer mat selv.

– Og her snakker vi ikke bare om mat til fest, men også til hverdags, sier Kålen, som er opptatt av å hedre norsk tradisjonsmat. Men samtidig er det også en åpning for nye impulser.

– Hvor lenge skal du holde på?

– Dette er et foredrag som strekker seg over to timer. Jeg vil demonstrere og vise fram en del teknikker i tilberedelse av ulike retter, og tilhørerne får smake på maten etterpå.

– Hvordan skal tilhørerne huske alt de får høre?

– Ta med blyant og noter underveis. Det blir utlevert et detaljert oppskriftshefte der man kan notere. Dermed drar du hjem med nye kunnskaper og ny inspirasjon for å lage god mat, sier Einar Martin Kålen.

Det er Stjørdal Seniorforum som har tatt initiativet til denne kvelden for sine medlemmer. Foredraget foregår på kjøkkenet for restaurant- og matfag på Ole Vig videregående skole onsdag 14. november fra klokken 17 til 19, og interesserte kan melde seg på hos Svein Tore Hognes på e-postadressen svein.tore.hognes@getmail.no eller tlf. 932 23 396.