Vil rydde opp i Trimpoeng-juks

– Det er lett å gjennomskue. Det er rett og slett ikke mulig å få poeng både på Leksdal allmenning og i Rådalen i løpet av en halvtime.

Det sier Roar Valstad, mannen bak Kjentmann og Trimpoeng-suksessen i Stjørdal. Han har gjennomgått en del av registreringene på de ulike trimpostene og er ikke i tvil om at noen bruker uhederlige metoder for å sikre seg flest mulig poeng. Valstad forteller om et revynummer i Skjelstadmark der en person ble i overkant ivrig i poengjakten.

– Det var et artig innslag, men dessverre er det litt alvor også.

– For oss som jobber hardt for å tilrettelegge disse turmålene er det trist at noen få jukser. Det er ikke akseptabelt. Vi forstår ikke helt behovet for å jukse til seg turer og poeng, sier Valstad.

Han bekrefter at det har kommet inn opplysninger om navngitte personer som jukser ved å ta med noens mobiltelefon til en post. Nå vil Valstad og hans mannskap gå gjennom registreringer.

– Hvis noen føler seg truffet så ta gjerne kontakt. Da skal vi få ryddet opp i dette. Dersom vi ikke blir kontaktet vil vi ta direkte kontakt med noen av deltakerne og be om forklaringer og slette «juksepoeng» fra resultatene, sier Roar Valstad.