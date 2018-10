Vil si ja til tre nye år i helseprosjekt

Stjørdal kommune er en av seks kommuner som har vært med på forsøk om statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO-prosjektet). Nå har de fått invitasjon til å bli med i videreføringen av prosjektet, og kommunens administrasjon vil gjerne.

For Stjørdals del har prosjektet både vært faglig nyttig og ikke minst økonomisk svært gunstig. De deltakende kommunene får et inntektspåslag tilsvarende fire prosent av utgiftene til omsorgstjenester. Så langt er det avsatt 54 millioner kroner på eget fond for Stjørdals del. For årene 2018 og 2019 er det budsjettert med en økonomisk gevinst på 40 millioner i året. Disse midlene er øremerket omsorgsformål og for Stjørdal vil denne gevinsten være viktig i finansieringen av det planlagte helsehuset.

I tillegg til den økonomiske gevinsten er det også faglige gevinster så langt i prosjektet.

– Kvaliteten på tildeling av omsorgstjenester og evalueringsrutiner har økt. Brukermedvirkningen i tildelingsprosessen har blitt sterkere og kommunen har fått bedre oversikt over tjenester og kostnadsprofil, er noen av argumentene som rådmannen trekker fram når hun nå ønsker at kommunestyret skal si ja til å bli med i SIO-prosjektet ut 2022.