Vinglet langs E6 – krasjet i lastebil og autovern

Sist oppdatert 20/07/2018 kl 10:30

Tidlig fredag morgen, cirka kvart over seks, meldte politiet i Trøndelag om en trafikkulykke på E6 i Langstein. Den første meldingen gikk ut på at en bil hadde kjørt i autovernet. Det viser seg at politiet tidligere på morgenen hadde fått flere meldinger om vinglete kjøring fra samme bil og at politiet hadde posisjonert seg for å ta igjen bilen. Det er det Adressa.no som melder.

Bilen kjørte i autovernet og krasjet også med en motgående lastebil. To menn i 20-årene befant seg i bilen. Ingen av disse skal være hardt skadet, men fikk tilsyn av helsepersonell. Begge i personbilen er innbrakt av politiet og mistenkt for ruskjøring, i følge Adressa.no. Føreren av lastebilen skal ikke være skadd.