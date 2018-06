Violet Road tilbake til Kimen

I fjor var Violet Road det store høydepunktet under Byfest Stjørdal. I november kommer de tilbake til Kimen.

– Da de sto på scenen i Kimenparken i fjor under Byfest Stjørdal holdt hele konserten på å regne bort. Likevel sto nesten 2.000 mennesker og danset til musikken, sier markedsansvarlig Lene Fjellstad ved Kimen kulturhus. Derfor er hun spesielt glad for at Violet Road kommer tilbake til Stjørdal.

– 23. november er de tilbake, og denne gangen setter vi dem under tak i Storsalen, sier Fjellstad.

Etter et hektisk 2016 med over 80 konserter og albumutgivelse har Violet Road brukt 2017 til å lade batteriene og til å spille inn nytt materiale. I november i fjor gikk bandet i studio i Tromsø sammen med produsent Joel Hamilton, som har vært nominert til Grammy fire ganger. Han har produsert og mikset for artister som Tom Waits, The Black Keys, Elvis Costello og Iggy Pop.

Bandet har foreløpig sluppet tre singler fra det kommende albumet, som alle har nådd mange store spillelister på Spotify. Låten Monument ble brukt i stor NSB-kampanje og listet på NRK P1.

Billettene til konserten i Kimen slippes i dag, mandag.