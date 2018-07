Viser fram sju splitter nye hus

Ønsker du deg splitter nytt hus til jul, har du mulighet til å velge mellom sju boliger som Block Watne er i ferd med å bygge i Sveberglia.

– Stadig oftere ser vi at kundene gjerne ønsker å se de ferdige boligene før de bestemmer seg for å kjøpe. Færre kjøper på prospekt, – de vil se virkeligheten, sier Monica Hynne, som er salgskonsulent i Block Watne.

Sammen med firmaets distriktssjef Erik Grannes nyter hun utsikten fra øverst i Sveberglia. Både kjøkken og stue og terrassene på alle de sju boligene har bra utsikt over fjorden. Nettopp det er ett av flere fortrinn dette prosjektet har, mener Grannes, som selv bor et steinkast unna boligene som er under bygging.

– Det er mange gode grunner for å kjøpe bolig og bosette seg her. Det er nære marka som ligger rett borti der, sier Grannes og peker rett mot sør.

– I Malvikmarka er det flott både sommer og vinter, det er milevis med løyper og stier, og du har mulighet for å gå langt i fjellet. Dessuten har du Abrahallen, Sveberglia ligger sentralt mellom flyplassen og storbyen, og ikke minst har du skole og barnehage like ved. Med kjøpesenteret i tillegg har du alt du trenger for å bo bra her, reklamerer Erik Grannes.

Saken fortsetter under bildet!

Godt utnyttet

De sju husene som Block Watne nå bygger, og som alle er innflyttingsklare til jul, er eneboliger av to ulike typer. Fire av dem har et bruksareal på 107 kvadratmeter og tre av dem på 112 kvadratmeter. Alle har tre soverom og kvadratmetrene er utnyttet godt, synes de to Block Watne-selgerne.

– Vi får mye skryt for at vi er arealeffektive og lager gode løsninger. Block Watne tegner og selger omtrent 1000 hus i året, og det har vi gjort i omtrent 60 år, så selskapet har god erfaring, sier Erik Grannes.

Juli-visninger

Midt i juli, torsdag kveld, starter Block Watne med ukentlige visninger på torsdagskvelder i Sveberglia. Visningshuset står klart og der får mulige huskjøpere se hvordan de ferdige boligene blir.

– Juli er ofte sett på som en rolig boligmåned, og det stemmer ganske bra. Men samtidig er det store muligheter for de som er på leting etter en ny bolig å gjøre en bra handel. Vi har alltid solgt brukbart med boliger i juli, og så langt i år merket vi en bra økning i juni. Forhåpentligvis vil den trenden holde seg både i juli, august og resten av høsten, sier Erik Grannes.

Gunstig løsning

De sju husene som Hynne og Grannes nå har til salgs i Sveberglia har en prislapp som starter på i underkant av 4,4 millioner. Mye penger, men samtidig en «rimelig» løsning i dette området.

– Vi bygger boliger for folk flest, så prisen er selvsagt viktig for oss. Dette er boliger rettet mot barnefamilier og da må prisene også være rettet mot dem. Dessuten er det bra standard, sier Monica Hynne.

– Hvis du som selvbygger skal kjøpe deg tomt i dette området og bygge en enebolig på denne størrelsen kommer du ikke ut med denne prisen, for å si det sånn, sier Erik Grannes.