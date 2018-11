Viser fram Volvo-historie

Sist oppdatert 07/11/2018 kl 21:00

Jan Tore Brustad ved Nardo Bil kunne velge og vrake da han skulle plukke ut de sju bilene som får «pryde» nybilhallen under denne ukens Volvo-dager.

– Jeg fikk virkelig bekreftet det jeg håpet og trodde. Det finnes et enormt engasjement og entusiasme rundt Volvo i regionen her, sier Jan Tore Brustad.

For to uker siden gikk han ut i Stjørdals-Nytt og etterlyste gamle Volvoer med sjel og historie til å pynte bilanlegget i Havnegata. Og for en respons.

– Jeg hadde 40 konkrete henvendelser om biler som mer enn gjerne skulle fått plass. Det var en sann glede å velge ut de sju første som blir stilt ut her, sier Brustad.

I utvelgelsen la han vekt på å vise hele historielinjen til Volvo. Den eldste er en 1953-modell Volvo PV, mens den nyeste er den allerede smått legendariske limousinen til Trond Valstad, som ble behørig omtalt i vår avis i sommer.

– I tillegg til disse sju rydder vi verkstedet på lørdag og får plass til ytterligere sju-åtte biler den dagen. Da blir det en skikkelig grand finale på Volvo-dagene våre, sier Jan Tore Brustad, som retter en stor takk til alle Volvo-eierne som har henvendt seg og spesielt til de som ruller inn sine biler hos Nardo Bil.

Frister med mye

Bilselgeren har et håp om at lokalene blir stappfulle av både tidligere og nye Volvo-entusiaster denne uken.

– Selvsagt har vi et ønske om å få solgt biler denne uka, men det viktigste for oss er å få mange mennesker inn i butikken. Vi vet at Volvo betyr mye for mange stjørdalinger, selbygger, meråkerbygger, frostinger og alle i nærområdet. Samtidig har vi et av de flotteste bilanleggene i byen som vi gjerne viser fram. Nå er det virkelig mange gode grunner til å stikke innom for å se, sier selger Brustad som naturlig nok også har ristet fram et par tilbud fra ermet.

– Akkurat nå har vi alle 2019-modellene utstilt i butikken og på fire utstillingsmodeller har vi en særlig god pris. I tillegg fortsetter vi selvsagt vår fastrentekampanje og bruktbilkampanje, sier Brustad.

Flere runder

Volvo-mannen er oppe tidlig denne uka og sørger for at kaffen er serveringsklar når de første nysgjerrige stikker innom. Om han ikke har bakt selv, så har han også kakene klare.

– Vi har våre vanlige åpningstider, men vi er her både sent og tidlig og prater gjerne bil hele dagen.

– Med den responsen du nå hadde blir det vel flere Volvo-dager og flere historiske Volvoer i butikken?

– Det blir det nok. For oss er det viktig å ha aktiviteter som skaper engasjement og besøk, sier Jan Tore Brustad.

Dette er de sju «historiske» bilene du kan se nærmere på hos Nardo Bil denne uka:

1953-modell Volvo PV444 – Eier: Einar Stokke.

1967-modell Volvo Amazon 123GT – Eier: Torgeir Aune.

1968-modell Volvo 142 – Eier: Roar Hoff.

1983-modell Volvo 240 GL – Eier: Geir Hagen.

1987-modell Volvo 740 TIC – Eier: Stig Hoseth.

1995-modell Volvo 850 T5R – Eier: Ole Aasgaard

1998-modell Volvo S90 L – Eier: Trond Valstad.