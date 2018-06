Sist oppdatert 09/06/2018 kl 11:09

En aldeles strålende dag skaper en praktfull ramme rundt VM i rallycross. Se bilder fra lørdag formiddag her – klikk på bildene for å se dem i full størrelse!

Heldigere er det umulig å være. Etter et par-tre gråværsdager er rammen perfekt rundt årets VM-runde i rallycross på Lånkebanen. Forventningsfulle publikummere har allerede strømmet til anlegget i et stort antall og små og store er mer enn klare for en gedigen fartsfest og show på Frigården.

De første rundene er kjørt og snart brummer de store kanonene i gang med sin første runde.