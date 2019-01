Tidlig torsdag havnet en tømmerbil i grøfta på fylkesvei 705. Like før klokka 10 torsdag formiddag melder politiet om nok et trafikkuhell. Denne gangen skal det dreie seg om et tysk vogntog som har kjørt av veien noe nærmere Selbu, nærmere bestemt i Tømmerdalen. Ett kjørefelt er sperret og politiet er på vei for å hjelpe til med dirigering av trafikk forbi ulykkesstedet.

