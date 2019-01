Vogntogfører reagerer på uthenging av utenlandske førere

– Jeg blir sint på at norske aviser henger utenlandske vogntog på denne måten. Det sier en finsk vogntogfører som ble stanset med overlast og brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene under en kontroll i Malvik i forrige uke.

– Når det gjelder overlasten er jeg fullstendig uskyldig. Ved lastingen sa jeg fra at jeg laster maks 27 tonn. Når jeg kom til kontrollstasjonen viste det seg at hver av pallene var 80 kilo tyngre enn det som var oppgitt på fraktbrevet. Avsenderen har lovet å betale for dette, sier den erfarne finske vogntogsjåføren.

Bruddene på kjøre- og hviletid forklarer han med at det pågikk bilberging i Troms og Nordland og at dette kompliserte å følge bestemmelsene for hans del.

– Neste gang jeg venter på at det gjøres berging av en trailer må jeg tydeligvis legge meg og sove midt på vegen, sier føreren.

Selv har han kjørt vogntog i Norge i 30 år og hans firma i 60 år. Nå er han lei av at utenlandske vogntog henges ut som den store stygge ulven på norske veier.

– Jeg holder med dere i at det kan være problemer med østeuropeiske trailere, men finske vogntogførere kjører som de norske, sier den erfarne finske vogntogføreren.