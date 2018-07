Vurderer større legevakt-samarbeid

Værnesregionen legevakt ønsker å utrede mulighetene for et samarbeid med Innherred Interkommunale Legevakt og Steinkjer legevakt.

Totalt ti trønderske kommuner inngår i de tre legevakt-samarbeidene i dag. Nå har de søkt om midler til en prosjektlederstilling i ni måneder. Tanken er at dette prosjektet skal utrede et større samarbeid mellom legevaktene. Utredningen skal se nærmere på synergier av en felles administrativ og faglig organisering for en felles legevakt, skriver Innherred Interkommunale Legevakt i søknaden om midler som er sendt til Fylkesmannen.

Arbeidet vil inkludere å utrede turnuser, bakvaktordninger for leger som ikke er spesialister, system for opplæring av nye leger og sykepleiere. Det skal også utredes IT- og fagsystemer for håndtering av felles legevaktsentral og oppfylle krav til svartid på telefon, og det skal også sees på mulige nye innkjøpsavtaler for apotekvarer, vask av tøy og kontroll av medisinsk-teknisk utstyr og andre tjenester.

Det var styret og representantskapet i Innherred Interkommunale Legevakt som betjener kommunene Frosta, Levanger og Verdal, som tok initiativ til et samarbeid. Både Steinkjer legevakt, som er legevakt for Steinkjer, Snåsa og Verran og Værnesregionen legevakt, som er legevakt for Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal, har gitt uttrykk for at de er interesserte i å vurdere et samarbeid.