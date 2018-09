Yngstemann med modellflydilla

Ådne Sæbø er 15 år, og det desidert yngste medlemmet i Stjørdal Modellflyklubb. Nå håper både han og resten av klubben at flere ungdommer skal interessere seg for modellflyging.

– Her har det ingen betydning om man er 15 eller 40, og det går helt fint å være eneste ungdom. Samtidig hadde det vært hyggelig om det kom noen på min egen alder, sier Sæbø, som bor i Nordlandsfeltet og til daglig er elev ved Stokkan ungdomsskole.

Han har drevet med modellflyging siden han var syv, og er blitt en svært erfaren pilot som behersker både små og store fly, droner og helikopter.

– Kompisene mine er nysgjerrige, og jeg prøver å lure dem med, sier han.

Heller ikke damer er det flust av i klubben.

– Modellflyging passer like godt for damer som for menn, men for tiden har vi ingen kvinnelige medlemmer. Jeg har ingen god forklaring på hvorfor det er slik, sier Tore Hagnes, som er leder i klubben. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

Han råder over 41 stort sett godt voksne medlemmer.

– Den eldste vi har er 73 år, men vi har gjort forsøk på å få med både kvinner og flere ungdommer. Vi kan blant annet tilby skolefly og instruktør, men mange har droppet ut etter at de har forsøkt seg, sier Hagnes.

Farmers field i Hegra

Like vest for bensinstasjonen i Hegra langs E14, ligger anlegget som går under navnet Farmers Field. Her finnes et klubbhus, landingsstripe, depot og noen sitteplasser hvor kaffe og en kakebit fortæres i et heller avslappet miljø.

Medlemmene møtes stort sett en gang i uken, utenom de ivrigste som stikker innom oftere hvis værgudene tillater det. I miljøet kan man både få råd, tips og ikke minst hjelp til å reparere flyet hvis det har møtt moder jord på en noe tøffere måte enn planlagt.

Flyene kan være fra en elektrisk småttis med et vingespenn på 30 centimeter opp til store doninger med bensin- eller nitrometanmaskiner med vingespenn som passerer to meter med god margin.

– Det er ikke lommeboken som avgjør om man kan ha det hyggelig med et modellfly. Fra et par tusen kroner får man et godt elektrisk fly man kan ha det mye moro med. En drone til en tusenlapp holder i massevis for en nybegynner, sier Hagnes.

Sikkerhet i høysetet

Langs landingsstripen har medlemmene satt opp et sikkerhetsnett. Det er ikke uten grunn.

– Sikkerhet er svært viktig for oss. De største flyene veier over tolv kilo og har sylskarpe propeller. Vi driver med redskap som kan være farlig, og alt handler om sikkerhet. I tillegg til sikkerhetsnett, har vi regler for hvordan vi skal opptre. Alle som skal fly her må være flyvedyktige, sier Hagnes.

Har lyst til å konkurrere

Ådne Sæbø er absolutt en flydyktig kar. Han viser frem sin kunstner med et Acro-fly som har en prislapp på rundt 3.000 kroner. Looper og opp-ned flyving er bare barnematen for 15-åringen.

Senere under seansen ifører han seg briller og fyrer opp en drone. Gjennom brillene ser han gjennom kameraet som er påmontert dronen, og følger hver eneste bevegelse. Journalisten fikk selv teste brillene, og ble etter hvert svimmel mens dronen danset rundt ute over åkeren.

– Fly og helikopter driver jeg mest med for moro skyld, men jeg har lyst til å forsøke å konkurrere innen droneracing. Jeg har mye å lære, og kommer nok til å ta kontakt med droneflyklubben i Trondheim. Trolig går det et par år før jeg er god nok til å konkurrere, sier Ådne Sæbø.